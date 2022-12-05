Мэр Николаева просит людей не возвращаться в город: почему

Мэр Николаева Александр Сенкевич просит людей пока не возвращаться в город, ведь он до сих пор остается в зоне поражения российских ракет. Хотя после деоккупации Херсона стало тише, констатирует он.

Об этом мэр рассказал в интервью РБК-Украина.

"Когда спрашивают меня, можно ли возвращаться, я все же рекомендую еще дождаться, как будет разворачиваться ситуация с безопасностью. Мы понимаем, что россияне сейчас перегруппировываются, они меняют свои позиции и те места, которые были доступны для обстрелов с территории Херсона, или возле Херсона они продолжают быть доступными для обстрелов", — пояснил мэр.

Оккупанты РФ могут достать до Николаева зенитными ракетами С-300. В частности, именно от них часто страдал город.

"Именно об этом я и говорю, что мы в радиусе поражения С-300, несмотря на то, что оккупанты изменили свои позиции. Николаев остается в тех же позициях относительно доступности к С-300", — добавил Сенкевич.

Напомним, Сенкевич сообщал, что после освобождения Херсона от оккупантов количество жителей возросло на 10% — до 250 тысяч.

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