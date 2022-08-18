Мэр Николаева рассказал, сколько жителей осталось под обстрелами в городе

В настоящее время в Николаеве остается проживать около 220 тыс. человек.

Из Николаева уехала половина населения. К слову, в начале 2022 там было 470 тыс. жителей. Впрочем, темпы эвакуации из города снизились.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Александр Сенкевич.

"Вчера проводилась эвакуация. За день (17 августа – Ред.) эвакуировали 35 человек. Раньше это было 500 человек, сегодня – это 35 человек. Темпы эвакуации снизились. Люди, несмотря на то, что интенсивность обстрелов то спадает, то снова увеличивается, не хотят покидать город", — подчеркнул мэр.

Как сообщалось, РФ не дает вывезти 1100 детей с оккупированной территории Николаевской области. Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину в результате агрессии РФ в Николаевской области пострадали 60 детей.

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