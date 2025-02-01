Мэр Одессы рассказал, какие исторические здания повреждены российским ударом: фото

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, какие исторические здания повреждены российским ударом. В пятницу, 31 января, объектом ракетной атаки снова стал "Исторический центр Одессы", внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

О повреждениях и разрушениях Труханов написал в Telegram.

Значительные разрушения, масштаб которых еще не установлен, испытало здание гостиницы "Бристоль" — одно из самых выразительных архитектурных сооружений центральной части города.

В результате мощной взрывной волны пострадали близлежащие исторические здания.

Последствия ракетного удара по Одессе / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Разной степени повреждений получили около 15 памяток культурного наследия.

Последствия ракетного удара по Одессе / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Основные повреждения – выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение. Среди пострадавших объектов два памятника национального значения:

• Филармония (Новая Биржа)

• Дом Вучини (ул. Итальянская, 19)

А также два музея:

• Музей западного и восточного искусства

• Филиал Литературного музея (Дом Сикара)

Последствия ракетного удара по Одессе / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Существенные повреждения получили витражи и аутентичное столярное заполнение больших окон с полуциркульным завершением в зданиях Союза архитекторов Украины и Банка "Порто-Франко".

Последствия ракетного удара по Одессе / Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Самой ценной с архитектурной и социальной точки зрения среди поврежденных построек является Филармония (Новая Биржа). Взрывная волна выбила аутентичное столярное заполнение главного парадного входа, повредила витражи и внутреннюю отделку помещений. Воздействие атаки на состояние основных конструкций оценят специалисты после дополнительного обследования.

С 2023 года здание Филармонии находится под усиленной защитой ЮНЕСКО согласно Второму протоколу 1999 года к Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта".

Напомним, ранее сообщалось, что в результате террористического ракетного удара российской армии по историческому центру Одессы пострадали два человека.

Момент ракетного удара российских террористов по Одессе попал на видео.

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