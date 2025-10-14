Мэр Одессы Труханов потерял гражданство Украины: все, что известно о скандале

Геннадий Труханов / © УНИАН

Реклама

Одиозный мэр Одессы Геннадий Труханов руководит городом с 2014 года, трижды побеждая на выборах.

Однако его политическая карьера изначально сопровождалась рядом громких скандалов, которые не утихали в течение всех лет на посту руководителя Одессы. Многие из них были связаны с наличием у Труханова российского паспорта, который в конце концов и стал причиной к лишению его украинского гражданства.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Биография

Труханов Геннадий Леонидович — это украинский политик, городской голова Одессы с 2014 года. Образование получил в Одесском высшем артиллерийском командном училище имени Фрунзе, которое окончил в 1986 году, получил звание лейтенанта и специальность инженера по ремонту и эксплуатации автомобильной техники.

Позже Труханов получил юридическое образование в Киевском национальном университете внутренних дел и кандидатскую степень по психологии в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова

После службы в Вооруженных силах, он основал охранную фирму «Капитан», которая работала в представительстве компании «Лукойл».

Геннадий Труханов

В политике Геннадий Труханов с 2005 года: тогда его избрали депутатом Одесского горсовета, а с 2010 года возглавлял фракцию «Партии регионов». В 2012 году стал народным депутатом Украины.

Реклама

После Революции Достоинства вышел из «Партии регионов» и в 2014 году был избран мэром Одессы, на этой должности находился до сегодня (14 октября 2025 год — Ред.), будучи трижды переизбранным.

В 2018 году Труханов попал под санкции РФ.

Геннадий Труханов был женат на Татьяне Колтуновой, имеет двух дочерей — Екатерину (1986 года рождения) и Алису (2000 года рождения).

Скандалы, связанные с одиозным мэром Одессы

В апреле 2016 года Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал громкий материал, известный как «Панамские документы». Согласно этому расследованию, чиновник был причастен к деятельности более двадцати предприятий, зарегистрированных через оффшорные структуры на Виргинских островах. Кроме того, эти же документы содержали информацию, которая указывала на то, что он имеет гражданство России.

Реклама

В октябре 2017 года НАБУ устроило обыски у мэра Одессыв рамках уголовного производства, по факту приобретения горсоветом по завышенной цене админздания бывшего завода «Краян».

Согласно материалам дела, здание официально приобрели под создание «единой мэрии» за 185 млн грн у частной фирмы, что в десятки раз превышает реальную цену.

В феврале 2018 году Труханова и его заместителя задержали в аэропорту«Борисполь», которых подозревали в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины («Завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением»). Однако впоследствии, суд в Киеве отпустил Труханова на порукидепутата Дмитрия Голубова.

В том же году Труханов инициировал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), заявляя о нарушении его прав со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). В 2019 году НАБУ закрыло три расследования о возможных хищениях, где фигурировал политик, из-за отсутствия доказательств. А в 2020 году суд оправдал всех, кого обвиняли по делу «Краяна» о финансовыхмахинациях.

Реклама

Однако на этом волокита не завершилась — 11 февраля 2021 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение суда первой инстанции. Из-за этого Геннадия Труханова взяли под стражу прямо во время заседанияВАКС в 2023 году, впоследствии он Труханова освободили под залог.

Также в 2021 году Труханову и еще трем должностным лицам Одесского городского совета объявили о подозрении. Их обвиняли в создании преступной организации и завладении земельными участками. Общий размер нанесенного ущерба оценивался почти в 700 миллионов гривен. Тогда же Высший антикоррупционный суд отпустил Труханова под залог в 30 миллионов гривен, который он сам за себя и внес.

После полномасштабного вторжения РФ в 2022 году чиновник сначала осудил российскую агрессию. Однако позже его позиция стала противоречивой: он публично призывал к поиску «компромисса» с агрессором. Также мэр выступал против сноса памятника Екатерине II, но в итоге поддержал его демонтаж после соответствующего голосованияжителей города.

Петиция с требованием лишить Геннадия Труханова украинского гражданства

На сайте президента Украины 13 октября обнародовалипетицию с призывом лишить Геннадия Труханова украинского гражданства.

Реклама

«Мы, граждане Украины, обращаемся к Вам с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении гражданства Украины действующего Одесского городского головы Геннадия Труханова. В открытых источниках неоднократно появлялись материалы журналистских расследований, содержащие данные о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина российской федерации и российского налогового номера. Эти факты свидетельствуют, что Геннадий Труханов имеет двойное гражданство, что противоречит Конституции Украины, которая устанавливает принцип единого гражданства», — отмечалось в обращении.

В петиции также отмечалось, что такая ситуация создает потенциальные риски для национальной безопасности и подрывает доверие граждан к местной власти.

Автор обращения подчеркнул, что публичные заявления и действия чиновника — в частности, продвижение выгодных России нарративов и защита памятников имперской политики — лишь подтверждают, что его деятельность представляет потенциальный риск для национальной безопасности и обороны Украины.

Вспомнили в обращении и трагедию 30 сентября в Одессе, во время которой погибли люди.

Реклама

Менее чем за сутки петицию поддержали 25 тысяч человек.

Геннадия Труханова лишили украинского гражданства

Общественный деятель и блогер Сергей Стерненко в сентябре 2024 года уверял, что Геннадий Труханов имеет российское гражданство.

Впоследствии чиновник прокомментировал наличиеу него российского паспорта. По его словам, слухи о наличии у него паспорта России тянется еще с 2014 года. Чиновник отметил, что проверкой таких данных должны заниматься соответствующие государственные и правоохранительные органы.

Геннадий Труханов

Речь о наличии российского паспорта у Труханова снова началась 12 октября 2025 года. Тогда сам чиновник в очередной раз заявил, что нет двойного гражданства и попросил президента проверить его документы.

Реклама

Во вторник, 14 октября, Владимир Зеленский принял решениепо ряду должностных лиц, которые имеют паспорт РФ. Поэтому они будут лишены украинского гражданства. Как отмечают источники, речь идет об экс-нардепе от ОПЗЖ Олеге Цареве и танцовщике балета Сергее Полунине и мэре Одессы Геннадии Труханове.

Мэр Одессы отреагировална решение президента Украины о лишении его гражданства и заявил, что категорически не согласен и будет обжаловать это решение.

По его словам, он планирует защищаться и подавать иски в суд, включая Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если внутренние инстанции не решат дело.

СБУ показала российский паспорт Труханова

Служба безопасности Украины подтвердила, что Комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства приняла решение о прекращении гражданства нашего государства городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

Реклама

В ведомстве отметили, что Труханов имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора и является гражданином РФ.

Согласно данным СБУ, еще 15 декабря 2015 года, уже после начала российской агрессии, чиновник получил загранпаспорт страны-оккупанта. Этот документ был выдан на десятилетний срок и остается действующим до сих пор.

СБУ показала российский паспорт Геннадия Труханова / © Служба безопасности Украины

Уйдет ли Труханов со своей должности?

В комментарии изданию "Суспільне" советник по правовым вопросам Павел Романюк отметил, что полномочия городского головы в Украине прекращаются после прекращения гражданства Украины.

Согласно его словам, после получения указа Президента городской совет должен принять к сведению факт прекращения гражданства и отстранить чиновника с должности городского головы. В таком случае обязанности мэра временно перейдут к секретарю городского совета до момента, когда будет избран новый глава города.

Реклама

Сам чиновник в своих соцсетяхзаявляет, что до момента принятия горсоветом соответствующего решения, он «будет продолжать выполнять свои полномочия как избранный громадой городской голова».

«В случае лишения гражданства Украины полномочия городского головы прекращаются с момента принятия городским советом решения, которым принято к сведению этот факт. Так определяет часть 11 статьи 79 Закона Украины о местном самоуправлении в Украине. До этого момента я буду продолжать выполнять свои полномочия как избранный громадой городской голова. Решение о лишении меня гражданства Украины я буду обжаловать в Верховном Суде. И, если этого будет мало, то в Европейском суде по правам человека», — отметил Труханов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.