Мэр Одессы Труханов сделал громкое заявление по поводу дальнейших действий

Пока Труханов остается мэром Одессы, выполняя свои обязанности.

Катерина Сердюк
Мэр Одессы Геннадий Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов / © Telegram / Одеса. Офіційно

Мэр Одессы Геннадий Труханов сделал новое заявление о своем деле. Так, он твердо намерен обращаться в суд, потому что уверен в своей победе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Я не передумал обращаться в суд. Я уверен в своей правоте. У меня не было, не есть российское гражданство», — прокомментировал он.

Труханов отметил, что будет бороться, защищаться и уверен в своей победе.

По данным журналистов, чиновник также обратился, в частности, в США, чтобы те запросили Россию на предмет наличия или отсутствия у него российского паспорта, потому что Украина сейчас не может этого сделать, потому что не имеет дипломатических отношений с РФ.

В настоящее время Труханов остается действующим мэром города.

Как мы писали, вчера, 14 октября, президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства ряд должностных лиц, имеющих паспорт РФ. Среди них и Труханов.

Напомним, что на решение Труханов быстро отреагировал . Он заверил, что информация о "российском гражданстве" не соответствует действительности.

«Я буду подавать в суд. Если суд не сможет решить, буду подавать в Европейский суд по правам человека…», – заявил он.

