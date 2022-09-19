Мэр Одессы высказал свое предложение по поводу памятника Екатерине II

Комментируя требование сноса монумента в честь российской императрицы в Одессе, Труханов заговорил о необходимости создания специальной парковой зоны.

Одесский мэр Геннадий Труханов предлагает создать парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого", куда следует переместить часть архитектурных памятников Одессы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Труханова, он против того, чтобы "подходить к своей истории выборочно", поскольку "переписывание и забвение своего прошлого впоследствии приводят к роковым ошибкам в будущем".

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Он считает, что историю следует "не переписывать, а переосмысливать" и "наш долг – помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны".

"Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого". Куда должна быть перемещена часть архитектурных достопримечательностей Одессы", – написал Труханов.

Мэр Одессы также напомнил, что сейчас стартуют консультации с общественностью в формате интернет-конференции, по итогам которой будут сформулированы основные позиции для голосования.

"Убедительно призываю всех одесситов, включая сторонников сноса памятника, воспользоваться демократической процедурой", — подчеркнул он.

Напомним, в воскресенье, 18 сентября, в Одессе у памятника Екатерине II была проведена акция протеста с требованиями демонтировать символ "русского мира".

Памятник Екатерине II в Одессе облили красной краской

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