- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3074
- Время на прочтение
- 1 мин
Мэр одного из городов на западе обратился к жителям с важным предупреждением
В Ивано-Франковской области ужесточены графики отключения света на 7 февраля.
В субботу, 7 февраля, армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область. Жителей областного центра предупредили о перебоях со светом и водой.
Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«К сожалению, могут быть значительные перебои с электроэнергией! Атака врага по энергетике продолжается! На всякий случай запаситесь водой», — подчеркнул городской голова.
Заметим, из-за российской атаки на Прикарпатье значительно усилили графики отключения света на сегодня. В течение суток света не будет более 15 часов.
Утром «Электроавтотранс» сообщил, что наблюдаются сбои в программе «Дозор», с помощью которой можно следить за движением коммунального транспорта в Ивано-Франковске.
Как сообщалось, на Прикарпатье целое утро раздавались сильные взрывы . Армия РФ атаковала город Янтарь крылатыми ракетами и дронами.