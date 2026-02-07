ТСН в социальных сетях

Украина
3074
1 мин

Мэр одного из городов на западе обратился к жителям с важным предупреждением

В Ивано-Франковской области ужесточены графики отключения света на 7 февраля.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Отключение света.

Отключение света. / © Associated Press

В субботу, 7 февраля, армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область. Жителей областного центра предупредили о перебоях со светом и водой.

Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«К сожалению, могут быть значительные перебои с электроэнергией! Атака врага по энергетике продолжается! На всякий случай запаситесь водой», — подчеркнул городской голова.

Заметим, из-за российской атаки на Прикарпатье значительно усилили графики отключения света на сегодня. В течение суток света не будет более 15 часов.

Утром «Электроавтотранс» сообщил, что наблюдаются сбои в программе «Дозор», с помощью которой можно следить за движением коммунального транспорта в Ивано-Франковске.

Как сообщалось, на Прикарпатье целое утро раздавались сильные взрывы . Армия РФ атаковала город Янтарь крылатыми ракетами и дронами.

3074
