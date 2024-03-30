Мэр одного из городов заявил, что вступает в ряды ВСУ

Городской глава Белой Церкви Киевской области Геннадий Дикий вступает в ряды Вооруженных сил Украины. Мэр имеет воинское звание.

Об этом Дикий сообщил 30 марта в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Я имею воинское звание офицера, а также военную специальность. Я офицер противовоздушной обороны. Одобрил решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины. С миллионами наших сограждан — встать на защиту государства", — заявил Дикий.

По словам мэра, город "стоит на крепких позициях". В частности, создаются новые рабочие места, инфраструктура подготовлена к возможным атакам врага.

К слову, Геннадию Дикому 54 года. Он возглавляет Белую Церковь с 2015 года. В декабре прошлого года он получил отличие Главнокомандующего ВСУ – нагрудный знак "При содействии войску".

Как сообщалось, ТЦК попросили полицию доставить десятки тысяч мужчин. Произошло это после резонасной информации одного из должностных лиц областного ТЦК Ивано-Франковской области о том, что в настоящее время около 39 тысяч фамилий жителей Прикарпатья занесены в реестр "Оберег" и находятся в розыске из-за того, что не явились в ТЦК.

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