Мэр оккупированного Энергодара переехал работать в Запорожье

Городской глава города Энергодар, который захватили оккупанты страны-агрессора России, Дмитрий Орлов теперь работает в Запорожье.

Отмечается, что перемещение было вызвано случаями принудительного смещения местных властей на оккупированных территориях. Работу Орлова решили организовать в областном центре, чтобы легитимно избранная власть Энергодара могла работать и эффективнее управлять городом во время военного положения.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

"Сейчас мы видим такую тенденцию, что оккупанты начинают вытеснять и, заставляя нашу власть, прекращать существование коммунальных заведений, учреждений энергообеспечения, жизнеобеспечения. Мы на это пойти не можем, поэтому приняли меры, чтобы город жил", — подчеркнул председатель Запорожской ОВА Александр Старух .

Ситуацию в Энергодаре он называет напряженной, потому что почти два месяца его территория находится под оккупацией. По словам Старуха, россияне давят на органы местного самоуправления, руководителей коммунальных предприятий и директоров школ.

Как сообщалось, в Энергодаре Запорожской области 48-летний депутат городского совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Андрей Шевчик поддержал агрессию России и согласился возглавить вновь созданный незаконный орган власти оккупантов. Предателю сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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