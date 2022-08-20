Мэр прифронтовой Константиновки присвоил деньги, которые выделили на формирование ТрО

Городской голова Константиновки в Донецкой области во время войны незаконно завладел средствами, предназначенными для территориальной обороны города.

Мэр провалил подготовку ТерО города. Ему, а также руководителю местного коммунального предприятия инкриминируют завладение чужим имуществом и служебный подлог.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что в начале апреля 2022-го мэр города, приближенного к районам активных боевых действий, вместо выполнения задачи Территориальной обороны города, завладел оборонными средствами.

Речь идет о более чем 363 тыс. гривен. Средства подозреваемые использовали "по собственному усмотрению".

К слову, в октябре 2020-го победил на выборах и стал мэром Константиновки Олег Азаров. Константиновка его контролируют Вооруженные силы Украины.

Как сообщалось, в Полтавской области разоблачили начальника районного военкомата, который за деньги обещал "освободить" от мобилизации. В коррупционную схему начальник военкомата привлек местного правоохранителя, который был посредником.

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