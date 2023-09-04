Мэр прикарпатского города позволил себя публично ругать в обмен на донаты для ВСУ

Он решил конвертировать все отрицательные высказывания в средства для армии.

Городской голова города Прикарпатья Долина Иван Дыров объявил беспрецедентную, как сам говорит, акцию — "Задонатив — ссоры". Возможность публично критиковать, выругать или опозорить мэра в сети нужно подкрепить донатом на дрон для защитников.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я всегда говорю, что критика — это хорошо... А теперь решил конвертировать все негативные высказывания (конструктивные и не очень, откровенно хамские и нецензурные) и тем самым помочь ВСУ сделать нашу Победу еще более близкой", — объяснил свое намерение Иван Дыров.

Также он объявил условия акции :

под сообщением мэра можно писать все, что хочется, даже то, что воспитанным людям и не приснится, но с одним условием: перед злобным комментарием должно быть скрин о том, что перевели деньги на указанную карточку;

минимальная сумма взноса — 100 грн., максимальная — неограниченно, но чем больше ругательства — тем больше денег желательно внести;

цель акции — собрать на первую партию дронов, которые разрабатывают наши земляки-умельцы из КБ "Западное";

сумма сбора — 100 тыс. грн. плюс сумма, которую соберут вместе с работниками горсовета и коммунальных заведений, перечислив однодневный заработок (ориентировочно 300 тыс. грн.);

комментарии БЭП скрину об оплате будут блокироваться, а их владельцев будут отправлять в пожизненный бан;

акция действует только под этим сообщением, поэтому ругать власть и мэра персонально и при этом помогать армии можно только здесь.

И самое интересное: тот, кто перечислит самую большую сумму, сможет один день побыть в роли городского головы, пообещал Иван Дыров.

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