Мэр российского Курчатова, где расположена Курская АЭС, заявил о "напряженной ситуации"

По его словам, в нескольких десятках километров от границ Курчатова идут боевые действия.

Мэр российского Курчатова, где расположена Курская АЭС, заявил, что боевые действия продолжаются в нескольких десятках километров от города.

Об этом мэр Игорь Корпунков написал в Telegram.

Он признал, что "обстановка напряжена", действует режим чрезвычайной ситуации. В то же время мэр заверил, что администрация и все службы города работают в штатном режиме.

Мэр Курчатова цинично призвал россиян не поддаваться "информационным провокациям".

Отметим, что Курчатов расположен в чуть более 80 километрах по дорогам от города Суджа, где, по данным российских пропагандистов, стоят украинские войска. В Курчатове расположена Курская атомная электростанция.

Курская АЭС на карте / Фото: Google Maps

Раньше мы писали, что происходит с охраной Курской АЭС.

Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак ответил, намерена ли Украина захватить Курскую АЭС.

В издании The Economist считают захват Курской АЭС маловероятным.

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