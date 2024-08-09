Мэр российского Курчатова, где расположена Курская АЭС, заявил о "напряженной ситуации"

По его словам, в нескольких десятках километров от границ Курчатова идут боевые действия.
Мэр российского Курчатова, где расположена Курская АЭС, заявил, что боевые действия продолжаются в нескольких десятках километров от города.
Об этом мэр Игорь Корпунков написал в Telegram.
Он признал, что "обстановка напряжена", действует режим чрезвычайной ситуации. В то же время мэр заверил, что администрация и все службы города работают в штатном режиме.
Мэр Курчатова цинично призвал россиян не поддаваться "информационным провокациям".
Отметим, что Курчатов расположен в чуть более 80 километрах по дорогам от города Суджа, где, по данным российских пропагандистов, стоят украинские войска. В Курчатове расположена Курская атомная электростанция.
Раньше мы писали, что происходит с охраной Курской АЭС.
Военный аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак ответил, намерена ли Украина захватить Курскую АЭС.
В издании The Economist считают захват Курской АЭС маловероятным.
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