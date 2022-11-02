Мэр Ровно рассказал, когда в городе начнется отопительный сезон

Мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что отопительный сезон в городе начнется с четверга, 3 ноября.

Об этом он написал в Telegram.

Он отметил, что завтра начнется работа котельных для всех категорий потребителей, садиков, школ, населения Ровно и Квасилова.

Третьяк также призвал горожан и дальше экономно потреблять электроэнергию из-за перегруженности энергосистемы.

"Уважаемые жители, хочу попросить вас и дальше бережно относиться ко всем средствам и ресурсам энергонезависимости. Хочу сказать, что у нас война, война с оружием, война экономическая и война энергетическая, и именно поэтому враг сейчас смещает акценты на то, чтобы начать против нас энергетическую войну. Этот отопительный сезон будет, наверное, самый сложный за всю историю независимости Украины", — подчеркнул мэр Ровно.

Сложный отопительный сезон в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев немедленно готовиться к самой сложной зиме и запастись необходимыми вещами.

По его словам, правительство продолжает договариваться с международными партнерами об увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры. Кроме того, ведутся переговоры о мобильных источниках питания и обогреве.

Денис Шмыгаль также сообщил, что в Украине, несмотря на обстрелы, начался отопительный сезон, и газа в хранилищах достаточно, чтобы стабильно пройти зиму.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также предупредил украинцев, что этой зимой в Украине может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла могут не быть неделями, а то и месяцами.

Японское правительство передаст Украине обогреватели и системы отопления для защиты от холодов.

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