Мэр Тернополя назвал выступление польской группы "языческой мессой" и пригрозил закрыть фестиваль "Файне місто"

Надал считает, что организаторы фестиваля должны извиниться за антихристианский выступление.

Городской председатель Тернополя Сергей Надал назвал выступление польской группы Batushka антихристианским и пригрозил закрыть известный в Украине фестиваль "Файне місто".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Скандал возник из-за выступление на фестивале "Файне місто" польской группы Batushka. Он прошел с элементами церковных и литургических обрядов, а участники коллектива вышли на сцену в черных рясах. Это возмутило мэра Тернополя Сергея Надала.

"Я категорически против любых антихристианских мероприятий в Тернополе! И хотя Тернопольский городской совет не является организатором фестиваля" Файне місто", будет проведен разговор с организаторами фестиваля с участием правоохранительных органов. Или организаторы обязуются проводить фестиваль без антихристианских групп, символов, без участия групп с России, либо не будут проводить його вообще", — заявил Надал.

Мэр Тернополя считает, что организаторы фестиваля должны извиниться перед тернополянами за эпатажное выступление польской группы.

"Наш город Тернополь славится своими христианскими ценностями, семейными традициями. Мы не позволим насмехаться над нашей религией", — написал Надал.

Напомним, ранее мэр Ивано-Франковска поручил освятить Дворец Потоцких, где состоялся концерт "Хамерман уничтожает вирусы".

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