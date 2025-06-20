Мэр в наручниках: еще одного чиновника задержали по подозрению во взяточничестве

Мэр города Бердичев в Житомирской области задержан по подозрению в вымогательстве и получении взятки

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Городского голову Бердичева Сергея Орлюка задержали прямо посреди улицы и одели в наручники. По информации правоохранителей, уголовное производство расследуется по факту получения взятки должностным лицом.

Об этом пишет «Общественное» со ссылкой на полицию и местные СМИ.

Подробности задержания и реакция свидетелей

Днем пятницы, 20 июня, в Telegram-канале «Подслушано Бердичев» появилась информация о задержании городского головы Сергея Орлюка.

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Было опубликовано видео, где на мужчину, похожего на мэра, надевают наручники прямо посреди улицы. Это событие у железнодорожного переезда по Житомирской улице видели сотни водителей.

Официальное подтверждение и следственные действия

Журналисты выяснили, что делом предположительно занимается управление стратегических расследований Национальной полиции Украины. Впоследствии спикер этого управления Наталья Калиновская подтвердила факт задержания Сергея Орлюка.

«Да, мы подтверждаем факт разоблачения чиновника Бердичевского городского совета. Пока что идут процессуальные действия на месте. Уголовное производство расследуется по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды должностным лицом. Пока это вся информация, которую я могу предоставить», — заявила Наталья Калиновская.

Дополнительные детали и обыски

Находившийся на месте происшествия редактор местного издания «Рио-Бердичев» Александр Доманский рассказал, что в машине Сергея Орлюка правоохранители обнаружили доллары. Подробности относительно суммы или упаковки валюты неизвестны.

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Правоохранители также нашли флешку в кармане мэра и изъяли ее как вещественное доказательство. После завершения процессуальных действий Сергей Орлюк покинул место происшествия.

По информации источников издания, на 16:00 в городском совете Бердичева следователи проводили обыски.

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