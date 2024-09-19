Мэр Житомира Сергей Сухомлин досрочно сложил полномочия: что известно

Мэр Житомира Сергей Сухомлин досрочно сдал полномочия. По его словам, он хотел присоединиться к рядам ВСУ, однако не получил согласия от Генштаба. Ему поступило другое предложение.

Об этом говорится в комментарии Сергея Сухомлина на внеочередной сессии Житомирского городского совета, передает корреспондент "Укринформа".

Сергей Сухомлин отметил, что принимал такое "сложное решение" о сложении полномочий несколько недель.

"Пока что не могу сказать, в связи с чем оно принимается. На следующей неделе уже смогу больше сказать... Неоднократно в интервью и на выборах я говорил, что не хочу навсегда оставаться городским головой, потому что иногда теряешь мотивацию, и точно ты не самый умный в этом городе. Но очень важно делать то, чего до тебя никто не делал", — отметил Сухомлин.

По словам Сухомлина, он прошел военно-врачебную комиссию (ВЛК), Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), но получил "другое предложение". Подробностей он не предоставил.

"Когда я шел на эту должность, у меня было желание работать, чтобы Житомир был первым. Сегодня Житомир – первый из замены уличного освещения, город был первым из неотключений электроэнергии во время полномасштабной войны. По разным рейтингам наш город лидирует по уровню поддержки ВСУ", – сказал Сухомлин.

Он также добавил, что в Житомире низкие потери в теплосети в Украине, а еще в городе первыми ввели электронный билет.

"Это очень сложная работа и были ошибки, ведь они есть у тех, кто совершает", — добавил он.

Мэр также сообщил, что его семья остается в Житомире.

Что известно о Сергее Сухомлине

Сергей Сухомлин был избран на должность городского головы в 2015 году. Второй раз его переизбрали на выборах в 2020 году.

Летом 2024 года мэр Житомира сообщил, что его город пытается стать энергонезависимым. Там упомянули о частных котельных.

Насколько длинный путь для города на 250-300 тысяч человек, Сергей Сухомлин рассказывал 17 июня.

По данным издания "Слово и дело", Сергей Сухомлин занял 16 место в рейтинге зарплат среди украинских мэров. За 2022 год он заработал 522,5 тысяч гривен (2021 год — 362,6 тысячи).

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