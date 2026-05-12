Мера пресечения для Андрея Ермака: адвокаты получили ходатайство

Бывший руководитель ОП Андрей Ермак / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Сторона защиты бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака получила ходатайство об избрании меры пресечения. Сейчас адвокаты изучают документ.

Об этом сообщил адвокат Ермака Игорь Фомин в комментарии Общественному.

Ермак прокомментировал получение подозрения

Сам Андрей Ермак тем временем связал объявление ему подозрения по делу о легализации незаконно полученных средств с «беспрецедентным публичным давлением» на правоохранительные органы. Об этом экс-чиновник заявил в ответе на письменный запрос LB.ua после проведения следственных действий.

Реклама

По словам Ермака, после получения подозрения он вместе с адвокатами работает с материалами дела, а выдвинутые обвинения считает безосновательными.

«В течение последних месяцев происходило беспрецедентное публичное давление на правоохранительные органы с требованием принять в отношении меня конкретные процессуальные решения», — заявил он.

Ермак заявил, что следствие должно быть независимым «от политических заявлений, медийных кампаний или любых других форм влияния».

«Ничего не изменилось сейчас, как и после 28 ноября прошлого года (тогда состоялись первые обыски у Андрея Ермака. — Ред.), когда я так же реагировал на все процессуальные действия и запросы», — добавил экс-руководитель ОП.

Реклама

Когда ВАКС рассмотрит меру пресечения Ермаку

В Высшем антикоррупционном суде назначили рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему руководителю Офиса президента Украины, которого подозревают в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Заседание должно состояться 12 мая в 16:00 в помещении ВАКС на проспекте Берестейском, 41.

Подозрение Ермаку — последние новости

Напомним, 28 ноября НАБУ подтвердило проведение обысков у тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. В тот же день он подал заявление об отставке.

«Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине. Поэтому сегодня такие внутренние решения. Первое. Состоится перезагрузка Офиса президента Украины. Руководитель Офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке», — отметил тогда президент.

Реклама

Позже журналисты сообщали, что после увольнения Ермак якобы продолжал проводить неофициальные встречи с представителями власти и высокопоставленными чиновниками. В частности, его замечали в жилом комплексе, где живет секретарь СНБО Рустем Умеров. Также сообщалось о контактах с советником президента по стратегическим вопросам Александром Камышиным.

Кроме того, после отставки и обысков Андрей Ермак восстановил адвокатское свидетельство, которое не использовал около шести лет. Впоследствии стало известно, что он возглавил новосозданный комитет при Национальной ассоциации адвокатов Украины. Структура занимается вопросами защиты пострадавших от российской агрессии и механизмами получения компенсаций.

Почти через полгода после первых обысков вечером 11 мая НАБУ и САП провели следственные действия у бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Впоследствии в САП сообщили о подозрении экс-чиновнику по делу о легализации 460 млн грн через элитное строительство в пригороде Киева.

По версии следствия, правоохранители разоблачили организованную группу, которую подозревают в отмывании крупных сумм денег через строительные проекты. Подозрения также объявили еще шестерым фигурантам дела. По данным СМИ, вероятно, среди них — бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бизнесмен Тимур Миндич.

Реклама

Адвокат Андрея Ермака Игорь Фомин заявил, что считает подозрение необоснованным и отрицает причастность своего клиента к легализации средств.

Ситуацию прокомментировали и в Офисе президента. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил: «Этот контекст уже давно существует в СМИ и широко освещается, поэтому чему здесь удивляться. Как видим, процессуальные действия еще продолжаются, поэтому пока рано давать оценки».

Новости партнеров