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Мера пресечения для Дубинского и работа ПВО в Украине: главные новости ночи 14 ноября 2023 года

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
983
Время на прочтение
1 мин
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Мера пресечения для Дубинского и работа ПВО в Украине: главные новости ночи 14 ноября 2023 года

Украинцы пережили очередную беспокойную ночь / Фото: Pexels

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 14 ноября 2023:

  • Украинские военные уничтожили четыре беспилотника врага Читать далее –>
  • В Хмельницкой области прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
  • 60 суток содержания под стражей: суд избрал меру пресечения Дубинскому Читать далее –>
  • Аналитики ISW рассказали, зачем россияне распространили информацию о "перегруппировке" сил на левом берегу Днепра Читать далее –>
  • На Хмельнитчине во время воздушной тревоги сработало ПВО — власть Читать дальше –>

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Дата публикации
Просмотры
983
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