Мера пресечения для Дубинского и работа ПВО в Украине: главные новости ночи 14 ноября 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 14 ноября 2023:
- Украинские военные уничтожили четыре беспилотника врага Читать далее –>
- В Хмельницкой области прогремели взрывы — мониторинговые каналы Читать далее –>
- 60 суток содержания под стражей: суд избрал меру пресечения Дубинскому Читать далее –>
- Аналитики ISW рассказали, зачем россияне распространили информацию о "перегруппировке" сил на левом берегу Днепра Читать далее –>
- На Хмельнитчине во время воздушной тревоги сработало ПВО — власть Читать дальше –>
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