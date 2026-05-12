Мера пресечения Ермаку и новые детали дела "Династия": онлайн-трансляция брифинга НАБУ и САП

Мера пресечения Ермаку

Высший антикоррупционный суд рассмотрит выбор меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку.

Заседание состоится сегодня в 16.00. Заседание состоится по адресу: проспект Берестейский, 41

«В Высшем антикоррупционном суде назначено рассмотрение ходатайства о применении меры пресечения бывшему руководителю Офиса Президента Украины, подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины», — пишут в ВАКС.

Ермаку выдвинули подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины — легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 8 до 12 лет и конфискацию имущества.

Глава САП Александр Клименко на брифинге сообщил, что прокуратура будет просить избрать меру пресечения для Андрея Ермака в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 180 млн грн.

Глава НАБУ Семен Кривонос отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования.

«Другие следственные версии относительно принадлежности того или иного имущества проверяются в рамках досудебного расследования», — добавил Кривонос.

НАБУ и САП заявили, что в рамках досудебного расследования был допрошен свидетель — секретарь СНБО Рустем Умеров.

Что известно о деле «Династия»

Напомним, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении по делу о легализации сотен миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

По данным САП и НАБУ, речь идет об организованной группе, которая через кооператив «Солнечный берег» и наличные расчеты «отмыла» более 460 млн грн (около 8,9 млн долл.) в течение 2021-2025 годов. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Следствие утверждает, что проект строительства частных резиденций «Династия» начался в 2020 году для собственного проживания участников группы, среди которых Ермак фигурирует под псевдонимом «R2». В рамках схемы планировалось возведение четырех элитных объектов на средства, полученные преступным путем.

В то же время защита отрицает все обвинения. Адвокат бывшего чиновника Александр Фомин назвал подозрение безосновательным и юридически необоснованным.

Сам Андрей Ермак отрицает вину, называя подозрение результатом «беспрецедентного публичного давления» на стражей порядка с целью добиться конкретных процессуальных решений. Он заявил, что следствие должно быть независимым от медийных кампаний или политических заявлений.

Вечером 11 мая Ермака посетили НАБУ и САП.

