Мера пресечения Коломойскому: прокурор не явился на суд, заседание перенесли

На суд по изменению меры пресечения для бизнесмена Игоря Коломойского 6 ноября не явился прокурор. Судебное заседание было перенесено на 10 ноября.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции суда.

"На судебное заседание не явился прокурор. В то же время через электронную почту до начала судебного заседания поступило ходатайство об оставлении без рассмотрения ходатайство стороны защиты", – сообщила судья Елена Чайка.

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Один из адвокатов Коломойского – Александр Лысак обратил внимание, что ходатайство прокурора не содержит его электронной цифровой подписи.

"Второе – без рассмотрения суд может оставить ходатайство в случае представления стороной защиты ранее месяца между теми обстоятельствами, которые зарегистрировали ранее. Далее – по результатам рассмотрения ходатайства суд может принять решение, предусмотренное статьей 307 Уголовно-процессуального кодекса. Поэтому ссылка прокурора на оставление без рассмотрения не базируется на материалах, которые представлены стороной защиты. Во-вторых, по моему мнению, неуполномоченное лицо подало ходатайство. Поэтому я буду ходатайствовать об отложении судебного заседания в связи с неявкой прокурора", — выступил Лысак.

Он также обратил внимание, что на судебное заседание не был доставлен сам Коломойский, поэтому есть основания не рассматривать ходатайство без присутствия подзащитного.

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов и перенес заседание по изменению меры пресечения Коломойскому на 10 ноября на 9:30.

Напомним, 27 октября суд продлил Коломойскому срок содержания под стражей до 2 января. Бизнесмена подозревают в мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем и завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка". Коломойский находится под стражей с начала сентября с альтернативой залога в 3 млрд 891 млн грн.

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