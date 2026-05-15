Мэра Садового во Львове облили неизвестной жидкостью — что говорит полиция
Во Львове прохожий подбежал и неожиданно облил мера города неустановленной жидкостью.
Во Львове сегодня около 10:40 на площади Рынок прохожий подбежал к мэру города Андрею Садовому и внезапно облил его неустановленной жидкостью.
Об этом сообщили в полиции.
Личность злоумышленника установлена — им оказался 46-летний львовянин.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 УКУ. Досудебное расследование продолжается, производятся неотложные следственные действия.
Сам Андрей Садовый и городской совет Львова этот случай еще официально не комментировали.
Напомним, в Днепре жестоко избили судью Индустриального районного суда. Она с тяжелой травмой головы была госпитализирована. Нападение произошло у подъезда, преступники применили перечный баллончик и пытались силой затащить женщину в автомобиль, а также ранили мужчину, пытавшегося ей помочь.
По факту нападения открыто два уголовных производства.