Мэра Садового во Львове облили неизвестной жидкостью — что говорит полиция

Дополнено новыми материалами

Во Львове сегодня около 10:40 на площади Рынок прохожий подбежал к мэру города Андрею Садовому и внезапно облил его неустановленной жидкостью.

Об этом сообщили в полиции.

Личность злоумышленника установлена — им оказался 46-летний львовянин.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 УКУ. Досудебное расследование продолжается, производятся неотложные следственные действия.

Сам Андрей Садовый и городской совет Львова этот случай еще официально не комментировали.

Напомним, в Днепре жестоко избили судью Индустриального районного суда. Она с тяжелой травмой головы была госпитализирована. Нападение произошло у подъезда, преступники применили перечный баллончик и пытались силой затащить женщину в автомобиль, а также ранили мужчину, пытавшегося ей помочь.

По факту нападения открыто два уголовных производства.

