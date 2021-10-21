Мэрам городов посоветовали брать пример с Харькова в сфере энергоэффективности

Украинская энергетическая ассоциация оценила перспективы и риски отопительного сезона во время пресс-конференции на тему "Отопительный сезон 2021/22. Не замёрзнут ли украинцы?"

“Мы покупаем газ по европейской цене, а доходы населения и тарифы у нас украинские”, - так обрисовал основную проблему украинской теплоэнергетики руководитель сектора “Энергетика” в “Офисе эффективного регулирования” (BRDO) Антон Зоркин. Поэтому, как отметил президент Украинской энергетической ассоциации Максим Малашкин, “даже те предприятия, которые хотят заниматься модернизацией, не могут этого сделать из-за финансовых показателей”.

Помимо роста цен на газ и других актуальных проблем в отрасли, эксперты Украинской энергетической ассоциации, Ассоциации теплокоммунэнерго Украины, руководители предприятий теплоэнергетики из разных регионов также обсудили вопросы энергоэффективности и модернизации производства. Они отметили, что, несмотря на нехватку средств у теплоэнергетических предприятий, в стране все же есть примеры успешного внедрения энергосберегающих технологий, и поставили в пример Харьков.

Генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко рассказал о том, что было сделано в городе в рамках подготовки к отопительному сезону.

“Что касается цен на газ – этот вопрос решают не тепловые сети. У нас есть руководитель города, который этим занимается, ищет возможность, чтобы заложить в бюджет и компенсировать частично стоимость по газу. А теплосети должны заниматься энергоэффективностью. Уменьшать расходы и потери. Вот наша главная задача. В этом году мы хорошо отработали в плане подготовки к зиме. Переложили более 100 км сетей, поставили более 300 ИТП с погодным регулированием, на крупных котельных сделали капитальный ремонт 24 котлов и поставили 6 новых котельных. Запустили в работу когенерационные установки, сейчас вообще не закупаем электроэнергии – тратим только на зарплаты и закупку газа”, - сообщил Василий Скопенко.

“Очень приятно слышать, что в Харькове принимаются меры для уменьшения потерь и повышения энергоэффективности. Такие меры должны приниматься во всех городах страны”, - отметил Антон Зоркин.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации теплокоммунэнерго Украины Андрей Гнатуш призвал органы местного самоуправления изменить приоритеты в сторону инвестирования в энергосберегающие технологии: “Хочу обратится к мэрам городов и главам ОТГ. Не нужно тратить все бюджеты на плитку. Меняйте коммуникации, вкладывайте в энергосберегающее оборудование. Это перспектива. Это снизит потери”.

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