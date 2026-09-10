Mercedes за 5 млн, трое детей и паспорт РФ: что известно о жене "Канцлера" из пленок НАБУ

Жена Сергея Кропивы «Канцлера» / © Громадское Youtube

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Женой бывшего заместителя начальника департамента Офиса Генпрокурора Сергея Кропивы, фигурирующего в деле НАБУ «Карфаген», является 37-летняя предпринимательница Ирина. В прошлом году она приобрела премиальный Mercedes почти за 5 млн грн. Также есть данные, что раньше женщина могла иметь гражданство России.

Об этом говорится в расследовании журналистов hromadske.

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Трое детей и собственный бизнес: что известно о жене «Канцлера» (Кропивы)

Ирина с 2020 года занимается ресторанным бизнесом как физическое лицо-предприниматель. В 2026 году она также основала компанию Power Point, основным видом деятельности которой является предоставление в аренду оборудования.

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Согласно данным, которыми оперируют журналисты, кроме дорогого автомобиля, официальной недвижимости у женщины нет.

Расследователи также обратили внимание на возможное прошлое, связанное с РФ. По их данным, в 14 лет Ирина, имевшая тогда фамилию Роговченко, получила российский паспорт в Республике Коми. Сейчас этот документ недействителен. В то же время, ее родители, как отмечают журналисты, до сих пор остаются гражданами России.

Сергей Кропива и Ирина воспитывают троих дочерей. В то же время, нынешний статус их отношений доподлинно неизвестен. Сама Ирина публично не комментировала информацию о возможных изменах мужчины, которая появилась на фоне расследования дела «Карфаген».

Дело «Карфаген» — последние новости

Напомним, в деле НАБУ и САП «Карфаген» на обнародованных детективами записях фигурирует женщина с псевдонимом «Муза». По данным СМИ, речь идет о 24-летней одесситке Елизавете Ивахненко. Именно ее называют любовницей уже бывшего сотрудника Офиса генерального прокурора Сергея Кропивы, которую на пленках он называет королевой.

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САП озвучила новые детали дела Кропивы. По версии следствия, Кропива мог контролировать ремонтные работы в доме, где проживает эксгенеральный прокурор Руслан Кравченко. В САП также утверждают, что Кропива помогал с оформлением визы в США для супруги Руслана Кравченко.

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