Mercedes за зарплату: Михайлова объяснила, как купила дорогое авто, и возразила слова блоггера

Командир медицинской службы «Ульф», депутат Киевсовета и девушка покойного Героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи) Алина Михайлова возразила слова подсанкционного блоггера Мирослава Олешко, что при покупке ее личного автомобиля Mercedes имела открытый сбор на нужду своего подразделения.

Об этом Михайлова сказала в интервью «Украинской правде».

Она объяснила, что купила машину в кредит на три года за свою официальную зарплату.

«Сегодня блоггер Олешко утверждает, что я купила машину за донат. Хотя на момент покупки машины вообще не было активного сбора. Сбор был раньше на годовые нужды „Ульфа“, и на этом счету до сих пор лежит 2,5 миллиона гривен. 500 тысяч гривен мы потратили на медицинские расходники. Что касается машины, я не собираюсь ни у кого спрашивать разрешения, как тратить свою заработную плату, куда тратить вознаграждение и премию», — говорит Михайлова.

Парамедик отметила, что сама регулярно перечисляет донаты в самые большие благотворительные фонлы Украины. Например, фонд Сергея Притулы, Тараса Чмута («Вернись живым») и Сергея Стерненко.

«Мы стабильно заправляем соляркой наши машины, напоминаем оплату коммуналки в домах, которые мы снимаем на Донетчине. Могла ли я купить более дешевую машину? Могла. Но это не волнует Олешка или еще кого-то. Захочу — куплю себе „Майбах“ или „Роллс Ройс“, если у меня будет такая возможность. Мы второй год непрерывно выполняем боевое распоряжение, подразделение не выходит вообще на восстановление, и мы не бываем ни на каких полигонах. Конечно, за это время у меня была возможность накопить деньги», — отмечает командир медицинской службы «Ульф».

Критику Михайлова воспринимает как кампанию не против себя лично, а против военных в целом.

Ранее находящийся под санкциями СНБО скандальный блогер Мирослав Олешко заявил, что командир «Ульфа» Алина Михайлова в марте этого года приобрела кроссовер Mercedes GLA 200 за 61 тысячу долларов.

Напомним, Алина Михайлова объяснила, как повлияет на фронт разрешение на выезд мужчин 18-22 лет.