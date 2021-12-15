Мэрилин Монро, Анджелина Джоли, Софи Лорен и другие кинодивы: в Тернополе женщина создает звездные куклы (фото, видео)

Женщина обнаружила в себе желание создавать куклы 10 лет назад.

В Тернополе художница Наталья Басараб создала около сотни кукол. Среди них Анжелина Джоли, Энтони Хопкинс, Жан Рено, Мэрилин Монро и десятки других героев кинофильмов – в миниатюре. И их сходство с оригиналом впечатляет.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Художница Наталья Басараб из Тернополя уже несколько лет создает эксклюзивные куклы известных киноактрис и киноактеров. Преимущественно она производит портреты актеров в ролях: Роуз из "Титаника", Леон-киллер, Хопкинс в задумчивости, Джоли в кресле. - эти куклы рождаются по ночам, сначала лицо из пластика, потом фигура в наряде.

Первые куклы профессиональной художницы Натали Басараб появились лет десять назад. Были они из гипса. Позже руки и лицо кукол стали более совершенными, потому что из специального пластика, а сходство стало еще более впечатляющим.

Страсть к кукольству у Натальи выросла из другого восхищения. Кино, а именно – мелодрамы вдохновили художницу на заполнение ее жизни персонажами любимых фильмов.

"Актёры, кино — это все. Понимаете — у меня очень много картин, вот я посмотрела кино и могла прийти и нарисовать того актера по памяти. Но надо, чтобы мне понравился", — рассказывает кукольница.

К примеру, куклу Анджелины Джоли она начала создавать еще шесть лет назад. Сделала голову и лицо, а потом бросила. И только недавно вернулась к ней. Быстрее всего сделана кукла — за три ночи.

Наталья Басараб не продает свои творения. Только дарит друзьям и близким. Готова дарить кукол и своим кумирам. Но случая, говорит, пока не было. И признается – расставаться со своими творениями непросто. Ибо когда все любимые киногерои в ее гостиной и щемящий фильм на экране, жизнь наполняется особым теплом.

Авторы: Светлана Паук, Виталий Паук, Тернополь, ТСН, 1+1.

Художница из Тернополя создала кукол-копий известных людей | Новости Украины

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