Запад рассматривает сценарий принятия части Украины в НАТО - NYT

На Западе рассматривают сценарий, согласно которому в Североатлантический альянс (НАТО) могут принять только часть Украины, как это было с Западной Германией в 1955 году.

Об этом пишет издание The New York Times.

Издание пишет, что для Украины многое будет зависеть от ситуации на фронте после контрнаступления, а также от того, приведет ли это к длительному прекращению огня между сторонами, стабильности границ или даже мирных переговоров.

"Западная Германия является примером вступившей в НАТО страны, будучи разделенной. Если Украине не удастся заставить российскую армию отступить с захваченных территорий, то весомым аргументом в пользу прекращения огня станет предложение Украине членства в НАТО без городов, которые под оккупацией", — пишет автор статьи.

В преддверии саммита НАТО в Вильнюсе все больше стран обсуждают сценарий, по которому пошла Западная Германия, чтобы обеспечить себе безопасность. Автор статьи также отмечает, что пример Западной Германии указывает, что НАТО может принять в свои ряды страну, которая имеет "значительные и нерешенные территориальные проблемы". Тогда СССР тоже жаловался и говорил, что это очень опасно, но не мог предотвратить вступление Западной Германии в НАТО.

Однако другие эксперты полагают, что пока не модна сравнивать Германию занял Вторую мировую и современную Украину. Тогда Западная и Восточная части в стране были признаны отдельными государствами и не находились в состоянии войны.

Если контрнаступление и многочисленные потери со стороны России не заставят Путина отступить, Запад рассматривает возможность принятия в НАТО только той части Украины, которая не будет под оккупацией.

Такую модель могут поддержать те силы в НАТО, которые выступают за скорейшее прекращение войны, а также Китай и Индию. В таком случае вопрос территориальной целостности Украины оставаться на будущее.

"Членство в НАТО укрепит мир и позволит осуществлять реконструкцию, частные инвестиции и возвращение многих беженцев... Но весь смысл принятия Украины в НАТО будет заключаться в том, чтобы убедиться, что Россия больше не нападет на Украину, потому что в этой войне мы видели, что НАТО является единственной формой сдерживания, которая работала столь эффективно далеко против России", — резюмировали авторы статьи.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Генштаба Вооруженных сил Чехии генерал Карел Ржехка призвал общественность подготовиться к "плохому сценарию" контрнаступления Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что у Украины пока есть минимум вооружения для будущего контрнаступления, но нужно еще подождать.

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