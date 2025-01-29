Мэров штрафуют за провал мобилизации: военные объяснили причину

Руководители нескольких населенных пунктов во Львовской области получили штрафы якобы за "невыполнение мобилизационных мероприятий на должном уровне".
Руководители территориальных центров комплектования и социальной защиты, которые оштрафовали некоторых руководителей местного самоуправления во Львовской области, в частности, мэра Дрогобыча, действовали вполне законно и в пределах своих полномочий.
Об этом заявили в ОК "Запад", которому подчиняются ТЦК Львовщины, в комментарии BBC Украина.
"Органы местного самоуправления, в частности, обеспечивают первичный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также меры оповещения и обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора", — говорится в комментарии военного командования.
В ОК Запад в частности утверждают, что начальник Дрогобычского РТЦК и СП действовал "в пределах предоставленных ему властных полномочий и компетенций".
"Руководитель учреждения действовал в четком соответствии требований действующего законодательства Украины", — подчеркнули в комментарии.
При этом в военном командовании утверждают, что РТЦК и СП западного региона Украины работают в духе открытости и взаимного диалога с органами местного самоуправления и власти.
В ОК "Запад" также выразили благодарность громадам региона за постоянную поддержку и заботу, оказываемую воинским частям.
"В условиях продолжающейся агрессии РФ против Украины призываем всех участников этого процесса к совместной слаженной работе, которая должна преследовать одну единственную цель – нашу победу".
Напомним, городского голову Дрогобыча Львовской области оштрафовали на 34 тысячи гривен.
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