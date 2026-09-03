Мерц готовит жесткий ответ Путину: Германия поможет Украине бить по России

Германия усилит поддержку Украины / © ТСН.ua

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В Германии разрабатывают комплексный ответ Москве за диверсию с привлечением дронов в аэропорту Лейпциг-Галле, и ключевая роль в этом замысле отведена Силам обороны Украины. В частности, немецкое правительство планирует существенно нарастить военную и информационную поддержку Киева.

Об этом пишет Der Spiegel.

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Германия «отомстит» РФ за диверсию в Лейпциге: как помогут Украине

В сентябре ФРГ намерена передать Украине тысячи ударных дронов и дополнительные ракеты для систем ПВО IRIS-T.

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Параллельно Берлин готовится к более глубокой координации между спецслужбами двух стран. Украина будет получать новые разведданные с фронта и за его пределами.

По информации источников издания в немецком правительстве, команда канцлера Фридриха Мерца планирует помогать украинским военным с определением целей для нанесения ответных ударов по объектам на территории РФ.

Кроме того, Бундестаг готовится принять закон, который значительно расширит полномочия собственной Федеральной разведывательной службы.

Немецким разведчикам собираются разрешить проводить активные кибероперации: получать доступ к вражеским серверам, изымать и уничтожать данные, а также осуществлять диверсии в цепях снабжения — вплоть до замены компонентов в грузах, предназначаемых для вражеских государств.

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На дипломатическом и экономическом треках Берлин готовит новую волну давления на Россию. После решения закрыть российское генконсульство в Бонне и «Русский дом» в Берлине, команда Мерца будет добиваться от Брюсселя более жестких общеевропейских ограничений.

Среди приоритетов — усиление борьбы с «теневым флотом» РФ и существенное усиление правил въезда для российских граждан в страны ЕС.

Германия впервые открыто обвинила РФ в гибридной атаке

Напомним, правительство Германии официально обвинило Кремль в августовской попытке атаки беспилотниками со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпциг-Галле, один из которых был зафиксирован вблизи украинского самолета «Антонов».

По словам министра внутренних дел Александера Добриндта, использованные технологии свидетельствуют о российской гибридной операции. В ответ глава МВД Иоганн Вадефуль объявил о масштабном комплексе санкций: прекращении работы российского консульства в Бонне и «Русского дома» в Берлине, усилении контроля для граждан РФ, а также ограничений против «теневого флота» и причастных к диверсии.

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Кроме того, Берлин предлагает ЕС сократить выдачу туристических виз россиянам и ограничить передвижение дипломатов РФ. Эти мероприятия обсудят на встрече министров иностранных дел ЕС в Ирландии, что подтвердила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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