Мерц предупредил Путина о последствиях, если он не встретится с Зеленским

Канцлер Германии Фридрих Мерц / © Associated Press

В Европе и США ожидается, что встреча кремлевского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится в ближайшее время. Если этого не произойдет, в отношении РФ могут быть применены санкции.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

По словам Мерца, есть надежда, что в течение двух недель состоится встреча Зеленского и Путина.

«Если встреча, которую согласовали Трамп и Путин, не состоится, то мяч снова окажется на нашей стороне — европейцев и американцев», — пояснил Мерц.

Канцлер подчеркнул: США и Европа будут вынуждены снова обсуждать план действий, если переговоры сорвутся. В частности, вернуться к варианту ужесточения санкций против России.

Ранее Трамп высказал мнение о том, почему Путин избегает встреч с президентом Украины. Американский президент считает, что причиной «огромная личная враждебность» между двумя лидерами. Кроме того, он добавил, мол, «нам придется это уладить».

«Он (Зеленский — ред.) ему (Путину — ред.) не нравится. Они не нравятся друг другу», — предположил глава Белого дома.

Напомним, в МИДе сделали заявление о встрече Зеленского и Путина.

Так, министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул: Украина готова к дальнейшим шагам на пути к миру. В частности, речь идет о переговорах украинского лидера Владимира Зеленского и диктатора РФ Владимира Путина.

«Мы готовы к встречам на уровне лидеров в любом формате и географическом регионе. Мы готовы положить конец убийствам и дать дипломатии шанс», — подчеркнул глава МИД.