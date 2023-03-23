Мертвая корова у музея испугала жителей Одессы: что произошло

В Госпродпотребслужбе объяснили происхождение странной находки посреди города.

У здания Одесского музея западного и восточного искусства, что на углу улиц Пушкинской и Греческой в областном центре, в строительном ковше среди мусора и хлама обнаружили нечто похожее на мертвую корову.

Соответствующее фото опубликовали местные Telegram-каналы.

Специалисты Одесского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области выехали на место странной находки и обследовали ее.

"После осмотра "трупа" обнаружено, что это чучело копытного животного", — сообщили специалисты.

В Госпродпотребслужбе отметили, что музеефицированные останки и искусственно созданные фигуры животных не подпадают под действие Закона Украины "О ветеринарной медицине" и не несут угрозы здоровью населения.

Напомним, украинские зоозащитники требуют защитить лабораторных животных, используемых для обучения студентов без применения анестезии. В качестве примера "издевательств над животными" они привели опыт на занятиях на факультете ветеринарной медицины Национального университета биоресурсов и природопользования.

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