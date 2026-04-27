"Мертвая норма": почему командиры месяцами держат пехоту «на нуле»

Голодные и похудевшие бойцы 14 ОМБР, которые были без еды на позициях

Долгое пребывание военных на позиции нельзя считать эффективным. Исследование Офиса военного омбудсмана показывает, что после 40 дней на позиции человеку становится безразлично, выживет он или нет. А есть случаи, что люди сидят на нуле по несколько месяцев, или полгода.

Об этом заявила военная омбудсман Ольга Решетилова в интервью «Украинской правде».

«Предварительно видим, что после 40 дней человеку становится безразлично, выживет он или нет — у него наступает полная апатия. Каждый командир должен принять эту информацию к сведению. Все более 40 дней не может быть эффективным», — говорит Ольга Решетилова.

Омбудсмен напомнила, что согласно приказу главкома максимальное пребывание военнослужащего на позиции составляет 15 дней. Однако уточнила, что это «мертвая норма», которой никто не придерживается.

«И некоторые командиры не чувствуют свою ответственность за то, что у них бойцы год или больше сидят в блиндажах и подвалах в полуокружении», — сказала Решетилова.

Она призвала установить реалистичные сроки выполнения боевых задач для пехоты и штурмовиков прямо на линии боевого столкновения.

Напомним, что в соцсетях распространили фото критически истощенных украинских военных из 14-й бригады ВСУ, оставшихся без еды и воды на позициях.

Некоторые из которых находятся на позициях уже год, пили дождевую воду и потеряли сознание от голода. Их родные и неравнодушные украинцы прервали молчание, чтобы спасти бойцов. Все, что известно об этом скандале, собрал ТСН.ua.

