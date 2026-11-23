Тело младенца нашли в выгребной яме / © Национальная полиция Украины

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В Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства смерти младенца, тело которого обнаружили на территории частного дома. Накануне 38-летнюю мать госпитализировали с кровотечением, а врачам она заявила о выкидыше.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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О случае полиции сообщили медики, которые привезли женщину в больницу. Пациентка рассказала им, что выкидыш произошел в уличной туалете. Полицейские приехали домой для проверки и нашли в выгребной яме тело младенца — ориентировочно 8–9 месяцев развития.

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По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

«В рамках производства тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Идет досудебное расследование», — отметили в полиции.

Тело младенца нашли в выгребной яме / © Национальная полиция Украины

В настоящее время продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры.

Напомним, во Львовской области задержали 75-летнего жителя Стрыйского района, которого подозревают в сексуальном насилии над 9-летней девочкой.

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