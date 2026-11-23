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Мертвого младенца нашли в выгребной яме: в Одесской области расследуют жуткое дело
В Одесской области мать заявила о выкидыше, а тело младенца нашли в выгребной яме.
В Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства смерти младенца, тело которого обнаружили на территории частного дома. Накануне 38-летнюю мать госпитализировали с кровотечением, а врачам она заявила о выкидыше.
Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.
О случае полиции сообщили медики, которые привезли женщину в больницу. Пациентка рассказала им, что выкидыш произошел в уличной туалете. Полицейские приехали домой для проверки и нашли в выгребной яме тело младенца — ориентировочно 8–9 месяцев развития.
По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка).
«В рамках производства тело ребенка было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. Идет досудебное расследование», — отметили в полиции.
В настоящее время продолжается досудебное расследование под процессуальным руководством Березовской окружной прокуратуры.
Напомним, во Львовской области задержали 75-летнего жителя Стрыйского района, которого подозревают в сексуальном насилии над 9-летней девочкой.