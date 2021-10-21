"Мертвые души": Украина выплачивала пенсии гражданам ОРЛО, умершим во время пандемии

"Мертвые души": Украина выплачивала пенсии гражданам ОРЛО, умершим во время пандемии

Из-за пандемии украинская власть автоматически продлевала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев.

В Украине пенсии и социальные выплаты начисляли гражданам из оккупированной Луганской области, которые умерли во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

В период пандемии украинская власть автоматически продлевала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Представители оккупационных властей воспользовались этим.

Поэтому пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, в том числе и представители незаконных формирований и оккупационных властей так называемой "ЛНР".

Средства, которые начислялись "мертвым душам" на карточки, оккупанты переводили в наличные через так называемые "финансовые центры". Значительный процент от этих незаконных операций поступал в карманы оккупационной власти.

СБУ разоблачила незаконную схему. Начисление незаконных выплат было отменено, а справки умерших переселенцев — аннулированы.

Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области удалось вернуть более 10 млн гривен.

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