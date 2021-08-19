"Мертвые медузы и весь пляж в водорослях": туристы показали популярный курорт в Херсонской области (видео)

После шторма на берег выбросило морскую живность и растительность.

В курортном селе Счастливцево на Арабатской Стрелке после шторма пляж покрыло водорослями и медузами. Туристы в соцсетях жалуются на такой отдых.

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"После вчерашнего шторма весь пляж усыпан водорослями. Также появились трупы медуз. А море в каких-то маленьких красных водорослях. Непонятно, что это такое", — сказала автор видео, которое появилось 18 августа в сообществе "Счастливцево" в Facebook.

В комментариях к видео мысли пользователей касательно ситуации на пляже разделились, одни выразили свое разочарование таким отдыхом, другие же отметили, что это обычное явление после шторма.

В сообществе также обнародовали видео с местного пляжа, которое сняли уже сегодня, 19 августа. На ролике видно, что вода стала более чистой, но в море появилось немало медуз.

"19.08.2021, 12:50 как на самом деле... Три дня был шторм, такого не было! Сегодня штиль", — написал автор видео Сергей Сергеевич.

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