Мэру Броваров Сапожко вручили повестку во время заседания горсовета (видео)

Повестки в военкомат также получили все мужчины, присутствовавшие на заседании.

Мэр Броваров Игорь Сапожко во вторник, 31 января, получил повестку в военкомат во время заседания исполкома городского совета. Кроме того, повестки также получили девять мужчин, присутствовавших в зале.

Об этом пишут местные СМИ.

Военнообязанные мужчины должны уточнить учетные данные и пройти медкомиссию.

Повести вручил заместитель начальника Броварского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Михаил Григорьянц.

"Наши работники проходили медкомиссию, нас снова пригласили на сверку учета военной службы, поэтому, действительно, буду идти в военкомат для того, чтобы сверить учет, снова пройти соответствующие комиссии, если это необходимо", —прокомментировал Игорь Сапожко.

Сообщается, что повестки получат еще 98 мужчин из Броварской ОТГ.

Среди присутствовавших на заседании исполкома городского совета также были старосты сел Княжичи и Требухов Артем Мороз и Андрей Цахло, которие тоже получили повестки.

"Мы пойдем на военно-врачебную комиссию и для уточнения данных. Призываем всех, кто получил повестки, последовать нашему примеру", — говорят мужчины.

Напомним, в Украине выдают "новые" повестки, адвокат разъяснил, можно ли отказаться от "старой".

Читайте также: