Мэру Ирпеня Александру Маркушину изменили меру пресечения: что известно о деле

Ранее суд взял Маркушина под стражу до 22 марта с возможностью выйти в залог 30 млн грн.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил апелляцию относительно меры пресечения для городского головы Ирпеня Александра Маркушина. Его отправили под круглосуточный домашний арест и освободят из-под стражи в зале суда.

Об этом сообщила корреспондентка " Общественного ".

Александра Маркушина подозревают в незаконном пересечении государственной границы в августе 2022 года.

27 января 2024-го Александра Маркушина отстранили от должности мэра Ирпеня. А накануне вручили подозрение.

Что известно о деле эксмера Маркушина

Государственное бюро расследований подозревает Маркушина в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины. Речь идет о незаконном пересечении госграницы Украины.

В ДБР сообщили, что тогдашний мэр Ирпеня Александр Маркушин 24 августа 2022 совершил пересечение украинско-польской границы через пропускной пункт "Рава-Русская-Хребенне". А вернулся в Украину 30 августа 2022 через пропускной пункт "Долгобычев-Угринов".

Маркушин пересек границу на автомобиле Volkswagen Passat 2020 выпуска (государственный номерной знак AI 5550ВТ), который принадлежит гражданину Украины Гаине Сергею Ивановичу и находится в безвозмездном пользовании Маркушина.

"В общей сложности, Маркушин находился в поездке шесть суток. В течение двух суток, 27-28 августа 2022 года, Александр Маркушин находился в Италии, где в отеле Roses Hotel (Абруццо, провинция Терамо) посетил свою бывшую семью. По информации журналистов, в течение остальных четырех суток суток он проводил время на отдыхе", – говорится в сообщении Ирпенского городского общества.

За это правонарушение Александру Маркушину грозит 5-7 лет лишения свободы.

24 января Печерский районный суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 марта с возможным залогом в 30 млн грн.

Сам Александр Маркушин отметил, что вручение ему подозрения в незаконном выезде за границу является политическим заказом от бизнесмена Владимира Карплюка, являющегося эксмером Ирпеня.

"Я на несколько дней выехал из Украины забрать военную помощь, "мавики", и заехал на два дня к своему сыну Марку, которому исполнялось два года. Я как отец-одиночка имею право выезжать за границу без системы "Путь". Я один воспитываю" своего сына, у которого, к сожалению, скончалась мама. И в то время он был в Италии как беженец", — объяснил Маркушин.

Мэр добавил, что на день рождения его сына в Италии были также приглашены депутат Ирпенского горсовета Александр Пащинский и Владимир Карплюк. Именно тогда, по словам Маркушина, "они и сняли "видеодоказательства" моего страшного "преступления".

"Так в чем преступление? Как единственный опекун Марка (мама, моя любимая жена Наталья, умерла через месяц после родов) я имею право выехать к сыну без каких-либо дополнительных разрешений, но знал, что вернусь с помощью, поэтому оформился официально", – отметил Маркушин.

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