Мэру Одессы объявили подозрение из-за сделок с землей

Согласно экспертным заключениям, городскому бюджету нанесен ущерб на более чем полмиллиарда гривен.

Мэр Одессы Геннадия Труханова и еще четырех человек подозревают в создании преступной организации и завладения земельными участками в Одессе.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

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Фамилии всех подозреваемых не разглашаются. Как сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, это городские чиновники и известный одесский бизнесмен. Из-за их сделки с землей, согласно экспертным заключениям, городскому бюджету нанесен ущерб на более чем полмиллиарда гривен.

Напомним, это уже не первое подозрение мэру Одессы Труханову. Его также обвиняют в завладении бюджетными 92 миллионами гривен.

Новости Украины: мэра Одессы Геннадия Труханова подозревают в преступной деятельности

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