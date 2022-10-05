"Мэру" оккупированного Северодонецка сообщили о подозрении в коллаборационизме

Луганская облпрокуратура объявила о подозрении в коллаборационизме псевдомэру временно оккупированного Северодонецка.

Псевдомэру оккупированного Северодонецка Луганской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора Украины.

Отмечается, что в начале июля 2022 года житель города Брянка был назначен оккупационной администрацией РФ на псевдодолжность "и.о. главы администрации г. Северодонецка ЛНР".

В ведомстве подчеркивают, что в захваченном городе "руководитель" якобы налаживает "мирную жизнь", распространяя пророссийские нарративы.

"Подозреваемый выполняет указания главы псевдореспублики и легализует российские оккупационные власти на территории города. В захваченном городе в руинах так называемый "руководитель" якобы налаживает "мирную жизнь", распространяя проророссийские нарративы", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что этот гражданин начал сотрудничать с оккупантами еще с 2014 года: до полномасштабного российского вторжения в Украину он являлся главой администрации города Брянки ЛНР. По этому факту в суд направлен обвинительный акт.

Напомним, что народному депутату от ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в государственной измене.