Мэру Сум, задержанному на взятке, выбирают залог — сколько просит САП

Соратника бывшего мэра Александра Журбу также могут арестовать.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в подготовленном ходатайстве в Высший антикоррупционный суд об избрании задержанному на взятке мэру Сум Александру Лысенко меры пресечения пригласила арест экс-чиновника или 10 млн гривен залога.

Об этом сообщил в комментарии "Укринформу" заместитель руководителя САП Андрей Синюк.

"САП будет ходатайствовать об аресте мэра города Сумы с возможностью внесения 10 млн гривен залога", — заявил Синюк.

По словам руководителя САП, прокурор будет просить в суде избрать меру пресечения в виде ареста и приспешника мэра Сум. Директор департамента инфраструктуры города Александр Журба сможет выйти под залог в 5 млн. гривен.

Как сообщалось, мэру Сум и главе Департамента инфраструктуры горсовета инкриминируют просьбы и получение 2 млн 130 тысяч гривен взятки.

Ранее стало известно, что СБУ задержала на взятке мэра Сум Александра Лысенко и директора департамента инфраструктуры города Александра Журбу. Они "собирали дань" из одной из местных компаний, занимавшейся вывозом мусора.

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