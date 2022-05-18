Меры армии Гитлера: в Мелитополе оккупанты уничтожают книги по истории Украины из-за "идеи национализма" у них

На временно оккупированных территориях армия государства-террористки России уничтожает все, что связано с Украиной.
В Мелитополе Запорожской области, который захватила армия РФ, оккупанты вместе с коллаборантами проводят мероприятия гитлеровской армии. В частности, они уничтожают украинские книги.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
"Уничтожали книги, а вместе с ними историю и культуру наций, которые они считали неправильными", — говорится в сообщении.
Оккупанты государства-террористки из библиотек изымают украинские книги. В частности, учебники истории Украины. Их россияне объявили запретной литературой, которые "по их больному мнению, продвигают идеи национализма". Вместо них планируют завести учебники кремлевских псевдоисториков-пропагандистов.
Как сообщалось, в Ирпени Киевской области российские оккупанты сожгли "Библии" и уничтожили здание христианской миссии "Евразия".
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