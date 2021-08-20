Мэры украинских городов присоединились к уникальному спортивному флешмобу

Мэры украинских городов приняли участие во флешмобе для популяризации волейбола в Украине.

Во флешмобе мэры разыграли всеукраинскую волейбольную комбинацию, которая призвана не только популяризировать развитие спорта, но и символизирует единство Украины накануне 30-й годовщины независимости.

Мэры передавали мяч своим коллегам из других городов, а завершили флешмоб игроки украинской сборной по волейболу, которые представят нашу страну на международном мужском турнире по волейболу "Кубок Хортицы 2021". Спортивные соревнования будут проходить в запорожском дворце спорта "Юность" с 20 по 22 августа. Партнерами мероприятия выступают компания "Эпицентр" и сеть спортивных магазинов Intersport Украина.

В коротком видео волейболисты призвали украинский посетить турнир и поддержать нашу сборную.

Отметим, что ко флешмобу присоединились мэры Ивано-Франковска, Житомира, Полтавы, Николаева, Херсона, Миргорода, Стрыя, Сум, а также Берегового, Кропивницкого, Мелитополя, Нежина, Никополя, Ромны, Рубежного, Сарны, Фастова, Червонограда и Шостки.

Международный турнир "Кубок Хортицы 2021" в этом году посвящен Дню Независимости Украины. Участие в соревнованиях примут национальные сборные Украины, Сербии, Словении и Болгарии. Команда Украины свой первый матч на турнире сыграет уже 20 августа против сборной Болгарии. Начало встречи в 16:00.

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