"Мерзость и ложь": журналиста-расследователя призвали извиниться перед энергетиками

Политолог и военнослужащий Кирилл Сазонов обвинил журналиста издания "Наші гроші" Юрия Николова в манипуляциях с цифрами и неуважении к энергетикам, работающим над восстановлением энергосистемы страны.

В своем сообщении на Facebook он призвал Николова извиниться за свою публикацию в соцсети, назвав ее "мерзостью и ложью".

“Цифры, которые он приводит, полный абсурд. Как в прошлом году не было 19 ГВт потребления, так и в этом году не было 16 ГВт. Цифры взяты с потолка. Не говоря уже о том, что он вообще ни словом не упомянул, что в прошлом году было 10 массированных атак с применением до 1200 ракет и дронов. И все это летело по электростанциям”, – пишет Сазонов.

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Возмущенный военный напомнил, что энергетики смогли восстановить 5 из 10 ГВт, разрушенных россиянами, и добавить в систему еще минимум 1 ГВт.

“Об этом Юрко молчит. Он решил поливать грязью атомную энергетику. Видите ли, прошлым летом атомщики "не так" останавливали блоки для перегрузки топлива. Конечно, Николову из Киева виднее, как должны проходить технологические процессы на АЭС, чем 30 тысяч наших инженеров-атомщиков”, — упрекнул он журналиста.

Сазонов подчеркнул, что именно благодаря АЭС и потому, что они всю зиму работали на полной мощности, "у Николова в Киеве был свет".

Он также напомнил, что осенью журналист прогнозировал 10-часовые отключения электроэнергии для населения, и это оказалось неправдой.

Накануне в своем сообщении на Facebook Юрий Николов утверждал, что украинцы прошли зиму без отключений только потому, что потребление было меньше благодаря теплой зиме и уменьшению работы промышленности. При этом он причислил к "плюсам" прекращение работы "Южмаша" после удара "Орешником".

Кроме того, журналист упрекнул энергетики, которые летом прошлого года "бросились ремонтировать кучу атомных блоков одновременно, потому что протупили сделать это раньше, и это привело к дефициту производства энергии".

Напомним, 11 февраля, когда российская армия нанесла удары по объектам энергетики и газовой инфраструктуры, в Украине ввели отключение света.

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