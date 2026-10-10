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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Мешал спать: на Прикарпатье молодую мать приговорили к 7 годам лишения свободы за смерть младенца

Пытаясь скрыть преступление, мать заявила, что сын якобы подавился детской смесью.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Младенец

Младенец. Иллюстративное изображение / © pixabay.com

В Ивано-Франковской области суд приговорил к семи годам лишения свободы 18-летнюю жительницу Бурштынской громады, которая избила до смерти своего семимесячного сына, поскольку он проснулся ночью и плакал, мешая ей спать.

Об этом сообщила прокуратура Ивано-Франковской области.

По данным прокуратуры, трагедия произошла ночью 2 марта 2026 года в селе Заднистрянском. Молодая мать находилась в состоянии алкогольного опьянения после употребления слабоалкогольных энергетических напитков.

Когда младенец проснулся посреди ночи и начал плакать, женщина попыталась его успокоить, но вместо этого несколько раз ударила его ладонью по голове.

Утром бабушка и прабабушка мальчика заметили, что ребенок не подает признаков жизни, и вызвали скорую помощь. Медики констатировали смерть младенца.

Пытаясь скрыть преступление, мать заявила, что сын якобы подавился детской смесью. Телесные повреждения она объяснила падением с кровати.

Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что ребенок скончался в результате закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся кровоизлияниями в головной мозг и вызванной нанесенными ударами.

Женщину задержали в день совершения преступления, с тех пор она находилась под стражей.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что она самостоятельно воспитывала сына. В суде обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась, объяснив, что испытывала значительные трудности с уходом за младенцем и находилась в состоянии постоянного психологического напряжения.

Галицкий районный суд Ивано-Франковской области 8 октября 2026 года признал женщину виновной в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Ей назначили семь лет лишения свободы.

Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Напомним, что в Борисполе Киевской области пятидневный ребенок скончался в результате падения с шестого этажа. По словам очевидцев, мать уронила младенца из рук, находясь на балконе.

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