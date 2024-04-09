Мешала спать: сирену воздушной тревоги в Одесской области задули монтажной пеной (фото)

На Одесщине местным надоели звуки воздушной тревоги во время российских атак, поэтому они решили вывести из строя издающую их сирену.

В городе Теплодар в Одесской области неизвестные задули монтажной пеной сирена воздушной тревоги на крыше одного из домов. Вероятно, это сделали местные жители, которым "мешали громкие звуки".

Об этом сообщает Telegram-канал "Официальный Теплодар".

Отмечается, что поврежденная система оповещения – одна из первых установленных в начале полномасштабной войны. Она была приобретена "своими силами" и раньше сирену уже пытались сжечь.

Сирену воздушной тревоги в Одесской области задули монтажной пеной

"Уже был случай поджога, но специалистам удалось восстановить. Но это очередной случай мародерства, и к сожалению, снова жителями нашей общины. Мы понимаем, что многие устали, кого-то раздражают, другие наоборот приходят и жалуются, что не слышно. Но война продолжается. И пока она продолжается – мы не имеем права ее отключать", — говорится в сообщении.

Отмечается, что выведение сирены из строя особенно проблематично для Теплодара, поскольку большинство населения города — пожилые люди, не имеющие современных гаджетов. Поэтому сирена для них единственный способ оповещения об опасности из воздуха.

Напомним, ранее в Чернигове неизвестные также намеренно повредили линии, обеспечивающие работу сирен. В городе не работало 24 системы оповещения. Все их пришлось быстро чинить.

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