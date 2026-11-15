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Мешают ВСУ сбивать реактивные «Шахеды»: дипломат заявил, что ограничения Starshield до сих пор действуют
Ограничения работы Starshield возле линии фронта до сих пор не сняли. Это серьезно усложняет украинский военный перехват российских реактивных «Шахедов».
Ограничения работы Starshield до сих пор действуют и мешают украинским военным перехватывать российские реактивные Шахеды вблизи линии фронта.
Об этом временный поверенный Украины в США Денис Сеник сообщил корреспонденту Радио Свобода в Вашингтоне Алексу Рауфоглу.
По его словам, Украина ежедневно тестирует работу системы по разным направлениям и получает одинаковые результаты. Дроны можно перехватывать только после того, как они заходят на подконтрольную Украине территорию.
«Это дает россиянам дополнительное преимущество, которого у них раньше не было», – отметил Сеник.
Рауфоглу добавил, что президент Владимир Зеленский обвинил SpaceX в ложных объяснениях по поводу ограничений работы Starshield. Как рассказал журналист, глава государства считает, что решение ввести ограничение скорости носит политический, а не технический характер.
Ограничение Starshield – какая ситуация сейчас
Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных проблемах в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его словам, ограничения срабатывают, когда скорость движения превышает 161 км/ч.
Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник отметил, что ограничения вводились постепенно. Если в первый день из-за них срывались 10% миссий украинских беспилотников, то во второй — уже 50%. Впоследствии этот показатель достиг 100%.
Впоследствии Зеленский заявил, что вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины сохраняется ограничение скорости Starshield до 161 км/ч, что делает невозможным применение перехватчиков против реактивных «Шахедов».
По словам президента, в Миннобороны обращалось в компанию SpaceX , чтобы там объяснили ситуацию. Там ответили: «Мы ничего не ограничиваем» и говорят, что это техническая история. Однако уже пятые сутки есть ограничения. Каждый день есть такое подтверждение, поэтому это не единичные случаи, а массовые.