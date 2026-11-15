Мешают ВСУ сбивать реактивные «Шахеды»: дипломат заявил, что ограничения Starshield до сих пор действуют

Это усложняет перехват российских реактивных «Шахедов» / © Фото из открытых источников

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Ограничения работы Starshield до сих пор действуют и мешают украинским военным перехватывать российские реактивные Шахеды вблизи линии фронта.

Об этом временный поверенный Украины в США Денис Сеник сообщил корреспонденту Радио Свобода в Вашингтоне Алексу Рауфоглу.

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По его словам, Украина ежедневно тестирует работу системы по разным направлениям и получает одинаковые результаты. Дроны можно перехватывать только после того, как они заходят на подконтрольную Украине территорию.

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«Это дает россиянам дополнительное преимущество, которого у них раньше не было», – отметил Сеник.

Рауфоглу добавил, что президент Владимир Зеленский обвинил SpaceX в ложных объяснениях по поводу ограничений работы Starshield. Как рассказал журналист, глава государства считает, что решение ввести ограничение скорости носит политический, а не технический характер.

Ограничение Starshield – какая ситуация сейчас

Напомним, 12 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о серьезных проблемах в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. По его словам, ограничения срабатывают, когда скорость движения превышает 161 км/ч.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник отметил, что ограничения вводились постепенно. Если в первый день из-за них срывались 10% миссий украинских беспилотников, то во второй — уже 50%. Впоследствии этот показатель достиг 100%.

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Впоследствии Зеленский заявил, что вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины сохраняется ограничение скорости Starshield до 161 км/ч, что делает невозможным применение перехватчиков против реактивных «Шахедов».

По словам президента, в Миннобороны обращалось в компанию SpaceX , чтобы там объяснили ситуацию. Там ответили: «Мы ничего не ограничиваем» и говорят, что это техническая история. Однако уже пятые сутки есть ограничения. Каждый день есть такое подтверждение, поэтому это не единичные случаи, а массовые.

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