Месиво из грузовиков на трассе Киев-Одесса: появились подробности ДТП (фото)

Месиво из грузовиков на трассе Киев-Одесса: появились подробности ДТП (фото)

Погибших и травмированных в результате аварии нет.

В патрульной полиции Одесской области сообщили детали произошедшего сегодня на трассе Киев-Одесса ДТП.

Водитель грузовика Volvo, двигаясь в направлении города Одессы, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные обстоятельства, в результате чего столкнулся с грузовым автомобилем Renault, припаркованным на обочине.

Обошлось без пострадавших. На 60-летнего водителя грузовика Volvo составлены административные материалы по ст. 124 КУоАП.

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Напомним, под Одессой водитель грузовика Renault выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Skoda. На месте ДТП погиб 58-летний водитель легкового автомобиля.

Грузовик также врезался в столб. Водитель фуры сразу после аварии закрылся в кабине. Впоследствии он объяснил, что боялся самосуда.

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