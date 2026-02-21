- Дата публикации
Месть из-за ревности: в Днепре мужчина сжег автомобиль жены
Полиция задержала злоумышленника – теперь он будет отвечать перед законом.
В Днепре на фоне ревности мужчина сжег автомобиль жены, припаркованный возле дома.
О случае сообщили в полиции.
«Инцидент произошел в Соборном районе города Днепра. В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Hyundai Sonata на улице Колодезной. В результате пожара транспортное средство частично выгорело. Поджог был совершен путем обливания авто легковоспламеняющимся веществом», — отметили в ведомстве.
Правоохранители установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 36-летний местный житель.
Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.
