Месть из-за ревности: в Днепре мужчина сжег автомобиль жены

Полиция задержала злоумышленника – теперь он будет отвечать перед законом.

Женщина осталась без машины

В Днепре на фоне ревности мужчина сжег автомобиль жены, припаркованный возле дома.

О случае сообщили в полиции.

«Инцидент произошел в Соборном районе города Днепра. В полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Hyundai Sonata на улице Колодезной. В результате пожара транспортное средство частично выгорело. Поджог был совершен путем обливания авто легковоспламеняющимся веществом», — отметили в ведомстве.

Правоохранители установили личность, причастную к преступлению. Им оказался 36-летний местный житель.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

Напомним, в Житомире школьница, убившая парня из-за ревности, выслушала приговор. Теперь она проведет за решеткой 6 лет.

