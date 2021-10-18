"Мест нет, скорая едет по 4-5 часов": волонтер из Одессы рассказала о критической ситуации с коронавирусом

"Мест нет, скорая едет по 4-5 часов": волонтер из Одессы рассказала о критической ситуации с коронавирусом

В ковидних отделениях персонала не хватает.

В Одессе в больницах уже нет мест для тяжело больных пациентов с коронавирусом, а скорую приходится ждать по несколько часов.

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Об этом сообщила одесская волонтер Екатерина Кожевникова.

"Мест в городе нет. Быстрая едет по 4-5 часов. Врачи просто лягут скоро. Сейчас одесситов везут в Овидиополь, в Беляевку, в Черноморск. С трудом за утро госпитализированы три пациента с критической ситуацией уже. Их просто могли бы не довезли в область. Открывать еще и еще отделение скоро просто будет невозможно. Работать там будет некому. Да и другие болезни никто не отменял. В ковидных отделениях персонала не хватает. 1-2 медсестры на 50-60 пациентов. Нереально выдержать и нереально предоставить полноценную помощь", — рассказывает Екатерина Ножевников.

Она отмечает, что в городе просто беда с коронавирусом, а пункты вакцинации открыты для желающих.

Также, по словам Екатерины Ножевниковой, коронавирусом болеют и дети — в ковид-отделении детской больницы уже 70 пациентов. Есть даже дети, которые находятся на кислородной поддержке.

Напомним, что с начала суток 18 октября "красную" карантинную зону ввели еще в четырех областях Украины — Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской.

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