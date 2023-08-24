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Месть Путину за смерть Пригожина и взрывы в Днепре: главные новости ночи 24 августа 2023 года

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
8934
Время на прочтение
1 мин
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Месть Путину за смерть Пригожина и взрывы в Днепре: главные новости ночи 24 августа 2023 года

Путин и Пригожин / Фото: РИА Новости

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 24 августа 2023 года:

  • Буданов рассказал, сколько в России осталось стратегических бомбардировщиков Читать далее –>
  • Эксперт рассказал, как смерть Пригожина будет влиять на войну в Украине Читать далее –>
  • В Днепре прогремели взрывы: Воздушные силы сообщили о работе ПВО Читать далее –>
  • "Вагнеровцы" обещают отомстить Путину за смерть Пригожина Читать далее –>
  • В РФ заявили о якобы новой попытке беспилотников атаковать Москву Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
8934
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