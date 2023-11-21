Месть ВСУ за 128-ю бригаду: появилось видео, как украинские военные поразили оккупантов во время концерта

Украинские военные отомстили российским оккупантам в день ракетно-артиллерийских войск РФ. ВСУ накрыли большое скопление окупантов из 810-й бригады морской пехоты. В этот момент военные РФ находились на концерте.

Соответствующее видео на своей странице в соцсети опубликовал журналист и блогер Денис Казанский.

На кадрах видно, как оккупанты в военной форме находятся в помещении со сценой, на которой выступает какая-то певица с гитарой. В этот момент раздается взрыв, с крыши здания начинают сыпаться строительные материалы. У человека, который снимал это на телефон, после взрыва становится темным экран, а на фоне слышны крики российских военных.

“Видео с того же взрывного концерта. Оказывается, таким образом российские военные отмечали день ракетных войск РФ. Это нечеловеческая мощь, ребята”, - отметил Денис Казанский.

ВСУ накрыли большое скопление оккупантов во время концерта

Интересно и то, что артистка приехала к оккупантам из Москвы.

"Артистка Полина из Москвы приехала выступать в "ДНР", но что-то пошло не так, и больше выступать ей уже не придется. Говорят, что Полина выступала перед российскими военными, но в разгар выступления гримерную с московскими артистами и сцену разнесло "Хаймарсами". И досмотреть концерт оккупанты уже не смогли", - добавил блогер.

Напомним, что россияне пытались тщательно спрятать место своего сборища - оно было тщательно замаскировано на опушке леса.

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